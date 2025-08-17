Грозы прогремят на севере Челябинской области 17 августа

Кратковременные дожди местами сохраняются

Сегодня, 17 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди с грозами. Ветер синоптики прогнозируют умеренный, северо-западного направления. Воздух прогреется до +22 градусов, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидаются +20 градусов и небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Магнитогорске день пройдет без осадков. Максимальный прогрев также +20 градусов.

В Миассе синоптики обещают небольшой дождь в первой половине дня и +18 градусов. Ветер преимущественно западный, до 4 метров в секунду.

Еще чуть ниже температура ожидается в Златоусте — до +16 градусов. Днем пройдет небольшой дождь.

В Снежинске синоптики обещают +17 градусов и также небольшие осадки.

В Верхнем Уфалее и Нязепетровске — максимум +16 градусов. Почти весь день будет идти дождь.

Минувшей ночью отдельные районы Челябинской области залило дождем: по данным синоптиков, местами выпало 18 миллиметров осадков. А это почти по три ведра на каждый квадратный метр земной поверхности.