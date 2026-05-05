Грозы прогремят на фоне аномально жаркой погоды в Челябинской области 6 мая

Отдельные районы окутают туманы

В среду, 6 мая, поступившая на территорию Челябинской области теплая воздушная масса прогреет воздух до летних +24°C. На севере осадков не будет, а на юге ожидаются дожди из-за прохождения атмосферного фронта. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит +7...+9°C. Днем градусники покажут +22...+24°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью будет от +4 до +9°C, в низинах похолодает до 0°C. Днем воздух прогреется до +19...+24°C. Осадки пройдут местами на юге. Могут прогреметь грозы. Из-за перепада температур в отдельных районах возможны туманы. Ветер южного направления, 2—7 метров в секунду, локально порывы могут достигать 12 метров в секунду.