Грозы на фоне аномальной жары прогремят в Челябинской области 11 июня

Непогода разыграется в отдельных районах

Сегодня, 11 июня, в Челябинской области местами будет около +25°C, а где-то температура поднимется до +33°C. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные сервисы и Челябинский гидрометеоцентр.

В Челябинске ожидается от +29 до +31°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер восточного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +27°C. Облачно с прояснениями. Ночью вероятен слабый дождь. Ветер восточный, около 4 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до +28°C. Ясно. Ветер юго-восточного направления, 4 метра в секунду.

В Карталах градусники покажут +28°C. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер восточный, до 5 метров в секунду.

Солнечная погода установится в Златоусте. Дневной прогрев составит около +27°C. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

Температура в Аше достигнет +30°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер юго-западного направления, слабый.

В Бакале ожидается около +25°C и малооблачная погода. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Усть-Катаве будет 30°C жары и ясно. Ветер южный, слабый.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от +28 до +33°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.