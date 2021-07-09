Грозы, ливни и шквалистый ветер прогнозируют в выходные в Челябинской области

В воскресенье, 11 июля, температура воздуха заметно снизится

В предстоящие выходные, 10 и 11 июля, в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. В субботу синоптики прогнозируют тридцатиградусную жару, в воскресенье температура воздуха упадет до +20°C.

«С северо-запада на Челябинскую область надвигается холодный атмосферный фронт, подходит область низкого давления, в связи с этим ожидается понижение температуры воздуха, дожди, грозы и даже град»,— прокомментировали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске в субботу ночью, 10 июля, прогнозируют переменную облачность, без осадков, днем возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +14, +16°C, днем потеплеет до +28, +30°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье и днем, и ночью ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ртутные столбики в ночь на воскресенье достигнут +14, +16°C, днем — до +23°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в субботу ночью обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах региона прогнозируют кратковременные, местами сильные, дожди, а также грозы и град. Температура воздуха ночью составит +12, +17, в горах и низинах чуть холоднее — до +7°C. Днем столбики термометров покажут +27, +32°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, на юге порывы могут достигать 15 метров в секунду, при грозах — до 20 метров в секунду.

В воскресенье в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В ночные часы температура воздуха составит +12, +17°C, днем обещают до +25°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 15 метров в секунду.

МЧС России по Челябинской области предупреждает южноуральцев о сильном ветре и напоминает, что в непогоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Также не следует укрываться от сильного ветра на остановках общественного транспорта и прятаться под деревьями. Лучше всего укрыться в подъездах жилых домов.