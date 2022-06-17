Грозы и тридцатиградусную жару обещают жителям Челябинской области

В отдельных районах может пройти град

Сегодня, 17 июня, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару, кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможен град.

В утренние часы в столице Южного Урала температура воздуха составит около +15°C, днем столбики термометров покажут до +27°C. Пройдет кратковременный дождь, также возможны грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидаются кратковременный дождь и грозы. Возможен град. Столбики термометров этим утром достигнут около +15°C, днем воздух прогреется до +30°C, в горах прогнозируют до +22°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.