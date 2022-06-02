Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Челябинскую область

Региональное МЧС России опубликовало штормовое предупреждение

Солнечная погода в Челябинской области сменится дождливой и ветреной. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, 3 июня на Южном Урале пройдут дожди с грозами, также жителям региона обещают шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

В ночь на пятницу в регионе ожидается от +8 до +13°C, в низинах похолодает до +3°C. Днем ртутные столбики достигнут +26°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозе могут достигать 20 метров в секунду.

В столице Южного Урала синоптики также обещают переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в ночные часы составит от +11 до +13°C, днем потеплеет от +22 до +24°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы при грозе до 14 метров в секунду.

Региональное МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре опасно прятаться около стен домов, а также на остановках общественного транспорта и под деревьями. Лучше всего спрятаться в подъезде жилого дома.