Грозы и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 22 мая

Местами температура снизится

В среду, 22 мая, на Челябинскую область обрушатся дожди с грозами. Порывы ветра усилятся. Местами температура воздуха упадет до +14 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ближайшие сутки погоду в регионе будет определять область низкого давления. С севера начнется постепенный заток холода, а на юге области еще сохранится теплая погода», — рассказали синоптики.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью покажут около +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на среду также пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Отметка на градуснике установится в пределах от +6 до +11°C, в горах и низинах ожидается около +1°C. Днем показания термометров поднимутся до +14…+19 градусов Цельсия, на юге потеплеет до +24°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде кратковременных дождей сохранятся. Гроза не исключается. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.