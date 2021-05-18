Грозы и понижение температуры прогнозируют в Челябинской области

Также синоптики предупреждают южноуральцев о сильном ветре

В среду, 19 мая, в Челябинской области ожидаются грозы, сильный ветер и понижение температуры. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на среду в регионе прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ртутные столбики опустятся до +8, +13°C, в горах и низинах похолодает до +4°C. Днем температура воздуха составит +21, +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске 19 мая осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +9, +11°C, днем покажут +22, +24°C. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.