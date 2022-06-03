Грозы и град прогнозируют на Южном Урале

Жителей Челябинской области предупредили о шквалистом ветре

3 июня в Челябинской области ожидаются дожди, грозы и град. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

Сегодня в Челябинске пройдет кратковременный дождь. Также синоптики прогнозируют грозу. В утренние часы столбики термометров покажут около +13°C, днем воздух прогреется от +22 до +24°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы при грозе до 14 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром ртутные столбики достигнут около +13°C, днем потеплеет от +21 до +26°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Также синоптики обещают грозы и град. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду при грозе до 20 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало штормовое предупреждение и напомнило южноуральцам о правилах безопасности во время непогоды.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,— подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ветреную погоду необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.