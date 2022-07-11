Грозы и град обрушатся на Челябинскую область

В регионе сохранится жаркая погода

Сегодня, 11 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода. И если в столице Южного Урала осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют, то в других городах региона возможны дожди с грозами, а также град.

Этим утром в столице Южного Урала столбики термометров покажут около +17°С, днем воздух прогреется до +32°С. Переменная облачность, без осадков. Возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня обещают переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Также возможен град. В утренние часы температура воздуха составит около +18°С, днем воздух раскалится до +32°С. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду.