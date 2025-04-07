Грозы и 20‑градусное тепло пообещали синоптики жителям Челябинской области 8 апреля

Местами температура снизится, но всего на день

Во вторник, 8 апреля, в ряде городов Челябинской области аномально высокие температуры немного снизятся. При этом на крайнем юге сохранится 20-градусное тепло. Местами пройдет дождь, могут прогреметь грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит от +3 до +5°C, дневная достигнет +13…+15°C. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью столбики термометров установятся в пределах от +2 до +7°C. Дневной прогрев составит от +12 до +17°C, на крайнем юге потеплеет до +20°C. Облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Не исключаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.