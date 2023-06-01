Грозы, град и жару до +36 градусов прогнозируют в Челябинской области

Синоптики обещают порывистый ветер

В пятницу, 2 июня, в Челябинской области погода не изменится. Синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют жару до +36 градусов, кратковременные дожди и грозы. Также возможен град.

Предстоящей ночью температура воздуха в регионе составит от +17 до +22°C, в горах и низинах будет от +10 до +15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +31…+36°C, в горах и низинах ожидается около +28°C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Возможен град. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики прогнозируют от +19 до +21°C, днем температура перешагнет за отметку +30°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Также возможен град. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду, порывы при грозах до 13 метров в секунду.