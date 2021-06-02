Грозы, град и шквалистый ветер прогнозируют в Челябинской области

В горных районах синоптики прогнозируют сильные дожди

В четверг, 3 июня, в Челябинской области ожидаются дожди, град, грозы и шквалистый ветер. Температура воздуха не превысит отметки 25°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на 3 июня столбики термометров в регионе покажут +7, +12°C, в горах похолодает до +4°C. Днем воздух прогреется до +15, +20°C, на юге до +25°C. Облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, в горах до очень сильных, грозы, крупный град. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют дождь, местами сильный. Ртутные столбики покажут +10, +12°C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха поднимется до +15, +17°C. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

МЧС России по Челябинской области предупреждает южноуральцев об ухудшении погодных условий и напоминает о том, что при сильном ветре и грозах не следует прятаться на остановках общественного транспорта, под деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач, а также около стен домов. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в подъезде жилого дома.

