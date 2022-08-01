Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки

Ближайшими вечером и ночью на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди и ливни, град. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Южноуральцам напоминают, что при усилении ветра по возможности лучше не покидать здание, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, укройтесь в подъездах. Не прячьтесь около стен домов, остановок и деревьев.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Опасно находиться под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Соблюдайте меры пожарной безопасности, обесточьте электроприборы.