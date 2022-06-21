Грозы, град и похолодание ожидаются в Челябинской области

Синоптики предупредили южноуральцев о шквалистом ветре

Сегодня, 21 июня, в Челябинской области пройдут дожди и прогремят грозы. Температура воздуха заметно снизится, передают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +13°C, днем потеплеет, но незначительно — до +20°C. Облачно, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров достигнут около +15°C, днем воздух прогреется от +18 до +23°C, в горах будет немного прохладнее — до +13°C. Облачно, местами кратковременный дождь, грозы и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России напомнило южноуральцам о правилах безопасности в непогоду. Так, при сильном ветре смертельно опасно стоять под линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и на остановках общественного транспорта. Если непогода застала на улице, лучше всего укрыться в подъезде жилого дома. Также следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.