Грозы, град и +37°C жары прогнозируют в Челябинской области

Синоптики предупреждают южноуральцев о шквалистом ветре

В среду, 16 июня, в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, град и грозы. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +37°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на среду в регионе синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны туманы. Температура воздуха опустится до +13, +18°C, в горах и низинах будет чуть холоднее — до +10°C. Днем также возможны кратковременные дожди, грозы и град. Столбики термометров поднимутся до +28, +33°C. На юге области будет еще жарче — до +37°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не ожидается. Ртутные столбики покажут +16, +18°C. Днем обещают кратковременный дождь, грозу. Воздух прогреется до +31, +33°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.