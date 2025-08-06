Грозовая активность сохранится в Челябинской области 7 августа

А с ней и жаркая погода

В четверг, 7 августа, в Челябинской области прогнозируют жаркую погоду до +30 градусов. Местами пройдут дожди с грозами, при которых ветер усилится почти до штормовых 18 метров в секунду. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске небольшой дождь с грозой возможен как в ночные, так и в дневные часы. Градусники покажут около +18 и +25 градусов соответственно. Ветер преимущественно восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +10 до +19 градусов, дневная — от +24 до +29. На юге столбики термометров могут подняться до +33 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5—10 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 18 метров в секунду.