Гроза прогремит в Челябинской области 25 сентября

Ветреная погода сохранится

В четверг, 25 сентября, до Челябинской области доберется атмосферный фронт с фронтальной волной. В одни районы он принесет грозы, в другие — резкое похолодание, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске составит +10°C, днем на порядок выше — до +20°C. Облачно с прояснением, возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью будет от +10 до +15°C, в горах холоднее — около +5°C. Днем градусники покажут до +17…+22°C, в горах — всего +12°C, а на юге по-прежнему жарко — до +27. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 5 до 10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.