Грипп в Челябинской области начал вытеснять метапневмовирус

Напугавший всех возбудитель уже почти не встречается у пациентов

Доля гриппа в структуре ОРВИ продолжает расти во всех регионах России. При этом грипп постепенно вытесняет другую напасть — скандально известный метапневмовирус. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил главный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ сейчас составляет 17%, что на 3,6% выше предыдущей недели. А доля метапневмовируса составляет 0,3%, что в девять раз ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года.

«Метапневмовирус входит в структуру сезонных респираторных инфекций, и это происходит не один десяток лет. Факторами риска более тяжелого течения являются ранний детский возраст (до 5 лет), пожилой возраст 65+, тяжелые сопутствующие заболевания, отсутствие вакцинации», — говорит Владимир Антонов.

Ранее Владимир Антонов уже заявлял, что иммунитет к метапневмовирусу есть у всех челябинцев старше 10 лет. Напугавший россиян в начале 2025 года возбудитель известен вирусологам с конца 1950-х годов.

Кстати, лечится метапневмовирус как и другие ОРВИ: это противовирусные средства в первые пять дней (по назначению врача), обильное питье и жаропонижающие при температуре тела свыше 38.