Грипп на Южный Урал придет в октябре

Чтобы не было эпидемии, нужно привить не менее 60% жителей области

В Челябинской области ждут раннее начало сезона гриппа. Активное распространение этой инфекции среди южноуральцев может начаться уже в октябре, рассказали на брифинге в региональном Минздраве челябинские эксперты.

«Если раньше грипп приходил на Южный Урале недели через две после Нового года, то в последние два года ситуация изменилась — заболеваемость начинает расти уже в октябре. И этой осенью мы также ждем ранний подъем заболеваемости», — рассказала начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Эпидемиологи уже отмечают единичные случаи гриппа, но пока заболеваемость не носит массового характера.

Чтобы предупредить эпидемию гриппа, в регионе с августа проводится вакцинация. Вакцина есть во всех поликлиниках региона, даже четыре вида — для детей, взрослых, беременных.

«Чтобы не было эпидемии, нужно привить не менее 60% жителей области. И один миллион восемьсот человек мы готовы привить за счет государства», — заявила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.

Бесплатную прививку делают детям до 18 лет, а также отдельным группам риска: людям с хроническими заболеваниями (диабет, больные почки, сердечно-сосудистая система, ожирение и др.), медикам, педагогам, работникам системы питания и торговли, военнослужащим, а также беременным и призывникам.

Для формирования иммунитета нужны две недели, а лучше — месяц. Поэтому откладывать прививку не стоит. По возможности также нужно привиться от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию.

Если вы не относитесь к группе риска или же в поликлинике вакцины от пневмококка сегодня нет, ее можно купить на личные средства. Алгоритм действий такой же, как при вакцинации от клещевого энцефалита: пройти осмотр у терапевта в своей поликлинике и получить разрешение на прививку, купить вакцину и в течение двух часов привезти ее в прививочный кабинет — введут вакцину бесплатно.

Нелли Верзакова отметила, что грипп сегодня гораздо опаснее, чем ковид и пневмония. Он протекает тяжелее и может привести к летальному исходу.

На Южном Урале уже привились почти 590 тысяч человек.