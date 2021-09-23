Грипп: что делать при заболевании и как защититься от инфекции

При неправильном лечении у больного может развиться множество осложнений

С наступлением осени можно часто услышать, что в том или ином городе началась эпидемия гриппа. Некоторые классы и даже школы закрывают на карантин, коллеги на работе то и дело уходят на больничный. Остаются лишь «самые стойкие», которые решили перенести болезнь на ногах. Однако эксперты Роспотребнадзора предупреждают о том, что грипп — это серьезно и неправильное лечение может не только нанести вред организму, но и привести к летальному исходу. Разбираемся, как распознать грипп, лечить его и что делать, чтобы не подхватить инфекцию.

Что такое грипп и чем он опасен

Грипп — это инфекционное заболевание, которое передается здоровому человеку от больного через носоглотку, то есть при чихании и кашле. Люди с крепким иммунитетом обычно болеют несколько дней, а те, у кого организм слабее, заболевают серьезнее, при этом течение болезни может быть тяжелым.

Опасен грипп не только тем, что при нем обостряются все хронические заболевания, — он имеет довольно обширный список всевозможных осложнений. Среди них — легочные осложнения, или пневмония, которая и является причиной большинства смертей; осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов; сердечно-сосудистой и нервной систем.

Кроме того, возбудители гриппа отличаются от других инфекций агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения. Едва попав в носоглотку человека, они за считанные часы поражают слизистые оболочки дыхательных путей и открывают возможность для беспрепятственного прохождения бактерий, поэтому, заразившись днем, человек уже к вечеру чувствует себя плохо.

Как отличить грипп от других болезней и что делать при заболевании

Грипп имеет схожие со многими заболеваниями симптомы, среди которых: жар, кашель, першение в горле, заложенность носа или насморк и другие. Именно поэтому, еще не зная, какая именно инфекция попала в ваш организм, следует остаться дома и сразу же вызвать врача. Специалист проведет необходимое обследование, поставит точный диагноз и назначит правильное лечение.







Если грипп все-таки подтвердили, нужно по возможности изолироваться от окружающих в отдельную комнату, соблюдать постельный режим, обязательно своевременно принимать лекарства, выписанные врачом, и пить как можно больше жидкости. Это могут быть горячий чай, минеральные воды, брусничный или клюквенный морсы.

«Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма»,— напоминают специалисты Роспотребнадзора.

Человек, ухаживающий за больным, должен носить медицинскую маску или марлевую повязку, а сам больной — использовать платок или салфетку при кашле и чихании. Комнату, где находится инфицированный, следует как можно чаще проветривать, а также проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Если вдруг температура подскочила до 38—39°С, нужно сразу же вызывать врача или бригаду скорой помощи.





Как защититься от гриппа

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что самым эффективным средством против гриппа является вакцинация: она обеспечивает защиту организма от тех вирусов гриппа, которые являются наиболее актуальными в этом сезоне и входят в ее состав. Вакцина не вызывает заболевание, но стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

«Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного: прививку нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний и при повышенной чувствительности организма к яичному белку, если он входит в состав вакцины»,— уточняют специалисты Роспотребнадзора.

Обычно вакцинация проводится за две-три недели до начала роста заболеваемости. Например, в этом году в Челябинской области ставить вакцины от гриппа начали уже в начале сентября. Однако привиться можно и сейчас, тем более что в выходные дни в торговых центрах вакцинацию регулярно проводят в передвижных лабораториях.

Помимо вакцинации следует соблюдать ряд простых, но важных правил:

пользоваться маской в общественных местах;

мыть руки с мылом и промывать полость носа;

регулярно делать в квартире влажную уборку;

избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;

вести здоровый образ жизни;

есть больше продуктов, содержащих витамин С;

использовать противовирусные препараты в случае, если кто-то заболел гриппом в семье или рабочем коллективе, предварительно согласовав прием лекарств с врачом.

Но что делать тем гражданам, которые хотят привиться и от гриппа, и от коронавируса? Врачи советуют сначала поставить прививку от коронавируса, поскольку пандемия уже идет и риск заразиться этой инфекцией высок, а затем, через месяц, поставить вакцину от гриппа. Если человек ставит двухкомпонентную вакцину от коронавируса, то разбивать ее нельзя: нужно поставить две дозы этой вакцины и только после этого прививаться от гриппа.

Поставить вакцину от гриппа бесплатно могут дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет; юноши, подлежащие призыву на военную службу; студенты; беременные женщины; граждане старше 60 лет; те, кто имеет хронические заболевания; работники медицинских, образовательных и коммунальных организаций, а также транспорта.