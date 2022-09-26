26 октября в Челябинске состоится благотворительный спектакль «Затерянные птицы» по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы». Деньги, полученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку талантливых детей из Челябинской области, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Андрюша».
На сцену Концертного зала имени Сергея Прокофьева выйдут солисты челябинской филармонии — оркестр аргентинского танго Milonga Orquestra, известный многим по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон» заслуженный артист России Григорий Сиятвинда, а также участница шоу «Голос» и «Три аккорда» заслуженная артистка России Нина Шацкая.
«Этот проект — новый опыт совместной работы артистов из Москвы и челябинских музыкантов-виртуозов. Кстати, спектакль „Затерянные птицы“ — премьера для регионов, до этого его исполняли только в столице», — говорит основатель и руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.
Билеты можно приобрести в кассах Челябинска или заказать в фонде «Андрюша».
На сцену Концертного зала имени Сергея Прокофьева выйдут солисты челябинской филармонии — оркестр аргентинского танго Milonga Orquestra, известный многим по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон» заслуженный артист России Григорий Сиятвинда, а также участница шоу «Голос» и «Три аккорда» заслуженная артистка России Нина Шацкая.
«Этот проект — новый опыт совместной работы артистов из Москвы и челябинских музыкантов-виртуозов. Кстати, спектакль „Затерянные птицы“ — премьера для регионов, до этого его исполняли только в столице», — говорит основатель и руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.
Билеты можно приобрести в кассах Челябинска или заказать в фонде «Андрюша».