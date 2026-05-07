«Гриб-мозг» проснулся в нацпарке «Зигальга»

Эксперты призывают не класть строчок в корзину из-за тяжелых последствий

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области начался сезон строчков — грибов, которые из-за своей характерной извилистой шляпки в народе получили прозвище «гриб-мозг», сообщает пресс-служба парка.

От сородича по царству — сморчка — его отличает экстравагантная шляпка, цвет которой варьируется от красно-коричневого до черно-коричневого.

Употреблять строчки в пищу эксперты не рекомендуют из-за высокой токсичности. Даже бывалые грибники рискуют перепутать два схожих вида: ядовитый строчок обыкновенный и условно съедобный строчок гигантский.

Главное внешнее различие, на которое советуют обращать внимание специалисты, — оттенок шляпки. У опасного двойника она более насыщенных темных тонов, тогда как у гигантского строчка цвет шляпки светлее, а «мозговитость» — рельеф — выражена сильнее.

«Если вы не уверены в своей способности отличить ядовитый вид от безобидного, лучше пройти мимо. Токсины строчков могут вызвать тяжелое отравление вплоть до поражения центральной нервной системы», — предупреждают в пресс-службе нацпарка.

Специалисты напоминают: даже термическая обработка не гарантирует полного выведения ядов из строчка обыкновенного.