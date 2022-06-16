Гражданские участники спецоперации на Украине получат ветеранский статус — Госдума

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в российский парламент

Фракция «Единой России» в Госдуме внесла на рассмотрение депутатов законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским специалистам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Об этом Первому областному информагентству сообщил депутат ГД от Челябинской области Дмитрий Вяткин.



«Согласно нашей инициативе к ветеранам боевых действий будут причислены гражданские лица, участвующие в специальной военной операции на территории республик Донбасса и бывшей Украинской ССР. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах из России, которые в эти дни помогают жителям Донбасса и освобожденных территорий», — рассказал Дмитрий Вяткин.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Государственной Думы РФ, изменения предлагается внести в статьи 3 и 16 федерального закона «О ветеранах». «В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — говорится в проекте.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился о присвоении звания ветерана боевых действий всем военнослужащим, привлеченным к участию в спецоперации. Также на время боевых действий возможно приостановление исполнительных производств в отношении российских солдат и офицеров.

