Гражданина Турции не пустили на самолет из‑за долга по алиментам в Челябинске

Чтобы вернуться на родину, мужчине пришлось выплатить более 700 тысяч рублей

Гражданин Турции смог вернуться на родину только после того, как полностью погасил алиментную задолженность перед двумя детьми, проживающими в Челябинске. Общая сумма выплат превысила 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Необычная история началась несколько лет назад, когда жительница Челябинска заключила брак с иностранцем. После рождения детей семья распалась, мать с детьми осталась в России, отец уехал в Турцию.

Отец не выполнил своего обещания помогать детям финансово, и мать детей пошла в суд. Решение о взыскании алиментов было передано для исполнения судебным приставам Металлургического районного отделения Челябинска. Из-за отсутствия информации о месте жительства должника его объявили в федеральный розыск и вынесли постановление о запрете выезда из России.

Мера сработала, когда мужчина, приехавший в Россию навестить детей, попытался улететь обратно из аэропорта Екатеринбурга. На паспортном контроле ему сообщили о запрете. Не зная русского языка, с помощью электронного переводчика он обратился в ближайшее подразделение службы судебных приставов, откуда его перенаправили в Челябинск.

Общение с должником, по словам приставов, шло медленно из-за языкового барьера, но в доброжелательной атмосфере. Гражданину Турции разъяснили его обязательства. Он связался с родственниками, которые перечислили необходимую сумму для погашения всего долга, составившего 711 тысяч рублей. После этого ограничение на выезд сняли и он вернулся домой.