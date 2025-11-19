Гражданин Латвии переехал в Челябинск ради традиционных ценностей

В дальнейшем он планирует стать гражданином России

Челябинское управление по вопросам миграции оформило разрешение на временное проживание в России 43-летнему гражданину Латвии. Мужчина намерен перевезти сюда свою семью, чтобы его дети «росли в свободной стране с традиционными семейными ценностями», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина признался, что нынешняя политика латвийских властей противоречит российским ценностям. Поэтому он воспользовался указом президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» и подал документы на разрешение на временное проживание. Оно латвийцу было оперативно оформлено.

В Челябинске мужчина хочет открыть собственное предприятие по производству и сборке мебели. Эта сфера ему ближе всего — в Латвии он работал столяром.

С момент выхода указа президента об оказании гумподдержки сторонникам российских ценностей в Челябинской области выдали уже 17 разрешений на временное проживание гражданам стран дальнего зарубежья.