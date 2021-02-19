Гранд-тур «Байкальская миля» в этом году пройдет через Челябинскую область

Участникам предстоит проехать 6 тысяч километров за две недели

20 февраля стартует традиционный фестиваль скорости «Байкальская миля». Из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным для любителей авто- и мотоспорта, ведь это испытание не только для пилотов, но и для техники.

«Основная идея — установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете», — отмечают организаторы «Байкальской мили».

В 2021 году формат забега становится гораздо масштабнее — в этот раз заготовлено семь маршрутов, пройдут они через всю Россию, включая Челябинскую область.

Так, на картах обозначены проезды через Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль и Карабаш. О последнем подробнее рассказали организаторы.

«Из-за деятельности крупного медеплавильного завода, построенного в Карабаше уже более ста лет назад, он долгое время входил в список самых загрязненных городов мира. Самое подходящее место для наших блогеров, чтобы поднять тему охраны окружающей среды», — заявляют организаторы «Байкальской мили».

Отметим, что в положении о конкурсе, помимо популяризации авто- и мотоспорта в России, указана цель «привлечение внимания общественности к экологическим проблемам конкретного региона». Поэтому проезд через «загрязненные» точки будет очень полезен для самих муниципалитетов.

Начнется заезд в Москве, на Поклонной горе. Финиш состоится 7 марта в селе Максимиха Республики Бурятия, прямо на берегу озера Байкал. Все участники заезда получат сертификат с указанием результата. Победителей наградят дипломами и металлическими шильдами — табличками с указанием класса и результатом заезда.