20 февраля стартует традиционный фестиваль скорости «Байкальская миля». Из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным для любителей авто- и мотоспорта, ведь это испытание не только для пилотов, но и для техники.
«Основная идея — установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете», — отмечают организаторы «Байкальской мили».
В 2021 году формат забега становится гораздо масштабнее — в этот раз заготовлено семь маршрутов, пройдут они через всю Россию, включая Челябинскую область.
Так, на картах обозначены проезды через Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль и Карабаш. О последнем подробнее рассказали организаторы.
«Из-за деятельности крупного медеплавильного завода, построенного в Карабаше уже более ста лет назад, он долгое время входил в список самых загрязненных городов мира. Самое подходящее место для наших блогеров, чтобы поднять тему охраны окружающей среды», — заявляют организаторы «Байкальской мили».
Отметим, что в положении о конкурсе, помимо популяризации авто- и мотоспорта в России, указана цель «привлечение внимания общественности к экологическим проблемам конкретного региона». Поэтому проезд через «загрязненные» точки будет очень полезен для самих муниципалитетов.
Начнется заезд в Москве, на Поклонной горе. Финиш состоится 7 марта в селе Максимиха Республики Бурятия, прямо на берегу озера Байкал. Все участники заезда получат сертификат с указанием результата. Победителей наградят дипломами и металлическими шильдами — табличками с указанием класса и результатом заезда.