График работы пунктов вакцинации от коронавируса изменили в Челябинской области

﻿Где можно сделать прививку от COVID‑19 с 9 по 14 августа

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Врачи ожидают подъем заболеваемости в сентябре, когда закончится пора отпусков и учащиеся вернутся в организованные коллективы. Чтобы подстегнуть иммунитет к инфекции, специалисты советуют каждые полгода делать прививку. Где и в какое время можно пройти вакцинацию и ревакцинацию с 9 по 14 августа, сообщили в региональном Минздраве.

«Последний месяц лета — самое время подготовиться и не дать вернуться COVID-19. Поставить прививку взрослым можно в ТРК, поликлиниках по месту жительства, некоторых садах и круглосуточных пунктах вакцинации. Не забываем о важных мерах профилактики после прививки: ношении масок, дезинфекции и социальной дистанции», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

Подросткам сделать прививку можно в детской поликлинике по месту жительства.

После введения препарата от COVID-19 в ведомстве рекомендуют избегать физических нагрузок, отказаться от алкоголя, не допускать перегрева и переохлаждения организма.

АДРЕСА И ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).

13 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

СНТ «Сигнал-2» — с 13:00 до 14:00.

14 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Магнитогорск

С 8 по 11 августа

ТРК «Гостиный двор» — с 16:00 до 18:00.

ТРК «Континент» — с 16:00 до 18:00.

Златоуст

С 8 по 14 августа

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

13 и 14 августа

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Бреды

13 и 14 августа

ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Сделать прививку от коронавируса в Челябинской области можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. Для вашего удобства мы собрали их все в одной картинке.





Роспотребнадзор на прошлой неделе предупредил об обострении коронавируса и попросил жителей Челябинской области снова носить маски.

Врачи региона также осенью ожидают подъем заболеваемости COVID-19. Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз.