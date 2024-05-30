График газификации СНТ Челябинской области должен быть разработан к августу

Поручение президента РФ

Графики газификации садовых некоммерческих товариществ должны быть составлены в регионах к 1 августа. Такое поручение губернаторам дал президент России Владимир Путин, текст поручения опубликован на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано при участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о бесплатном для граждан технологическом присоединении к газораспределительным сетям», — говорится в поручении.

За основу предлагается взять проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством РФ.

К тому же сроку, 1 августа, поручено вместе с местным оператором газификации утвердить графики подключения участков.

О результатах главы регионов должны будут проинформировать кабмин.

Напомним, Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации в послании Федеральному собранию.