Граффити на новых трамваях и разбитые остановки: челябинцы сами уродуют свой город

Журналист ИА «Первое областное» рассуждает, почему горожане портят новое благоустройство, созданное для них самих

Вандализм — явление не новое. Сейчас даже туалеты и скамейки в общественных местах устанавливают антивандальные. Но особенно остро эта проблема проявляется, когда видишь разбитую умную опору, которую только успели установить в новом сквере, или разрисованный граффити трамвай, который специально для горожан украсили символикой региона. В Челябинской области последние годы упор делается на активное благоустройство и улучшение общественных пространств. В южноуральской столице за последний год обустроили множество современных комфортных скверов, мест отдыха, недавно открыли новую набережную. И даже на ней вандалы уже успели оставить свои следы в виде надписей.

На прошлой неделе пострадал новый бело-зеленый трамвай. Неизвестные пробрались на территорию депо и разрисовали вагон краской из баллончиков. Корпус трамвая уже оттерли, а злоумышленников разыскивает полиция. На днях восстановили умную опору, которую летом пьяный парень разбил в сквере Советского района.

Прошлой зимой, когда во всех районах Челябинска установили праздничную иллюминацию, горожане начали выкручивать лампочки из фигур. Притом что они не подходят для бытового использования. Тогда же неизвестные выломали светильники, установленные между деревьями. Этим летом вандалы срезали гамаки и украли качели в новом сквере возле ледовой арены «Трактор». А растения и цветы из городских клумб выкапывают повсеместно.

Помимо этого, этой осенью в городе участились кражи канализационных люков. Это уже не только уродует облик города, но и подвергает опасности жителей.

К слову, за вандализм в России предусмотрена уголовная ответственность. За осквернение зданий и сооружений, порчу имущества в общественных местах злоумышленнику грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Также вандалу могут назначить до 360 часов обязательных работ, исправительные работы на срок до года, а также арест до трех месяцев.

Но это челябинцев не останавливает, камеры фиксируют вандалов не везде. Возможно, дело в безнаказанности? Во вспышке адреналина, алкогольном опьянении? Не представляю себе адекватного взрослого человека, который пойдет громить стеклянную остановку, рисовать маркером на гранитной плитке или отрывать крышки мусорных баков в парке. А такие случаи фиксируют во многих районах города еженедельно. Психологи говорят, что человек начинает разрушать, когда внутри него наблюдается дисгармония. То есть, находясь в «разбитом» состоянии, он хочет крушить все вокруг, поэтому выплескивает агрессию на первое, что попадется под руку.

Однажды, при обсуждении уродливых граффити на стенах в центре города, в соцсетях стало популярным мнение о том, что таким образом человек реагирует на окружающее его благоустройство. Допустим, если грязные обшарпанные стены сами «просят» их разрисовать, то чем «художникам» не понравился новый, блестящий трамвай?

Вывод напрашивается один: такой менталитет у современных горожан. Не привыкли жители к красивым и чистым скамейкам, ярким лампочкам, качелям, им проще разбрасывать мусор и пачкать стены там, где кто-то сделал это до них. Тогда можно будет мысленно сослаться на то, что там раньше было «плохо», «некрасиво».

Единственный выход из ситуации и решение проблемы видится в том, чтобы поставить больше видеокамер, отслеживать вандалов, обязательно наказывать их материально, предавать их деяния огласке, ведь для многих общественное порицание пока имеет значение.

Также молодым людям, особенно подросткам, необходимо прививать культурные ценности, уважение к чужому труду и стремление к созиданию, бережному отношению к экологии. Ведь если мы сами будем вкладывать свои силы и ресурсы на тех же субботниках или при высадке деревьев, нарушать и портить созданную красоту уже не захочется. А пока местным властям остается тратить деньги на восстановление разрушенного благоустройства, вместо того чтобы создавать больше нового.





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