Готовность номер один: глава Челябинского облизбиркома проверяет УИКи на соответствие

Также оценивается готовность к выборам членов избирательных комиссий

Сегодня председатель облизбиркома Евгений Голицын проводит оценку готовности избирательных участков к предстоящим выборам. Вместе с ним работают председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко и омбудсмен Юлия Сударенко.





Цель их совместного визита — убедиться в том, что на участках созданы все условия для проведения выборов: они соответствуют требованиям законодательства, что везде установлено необходимое оборудование — в том числе обеспечены условия для голосования маломобильных граждан. Также оценивается готовность к выборам членов избирательных комиссий.

«Соблюдение прозрачности и честности выборов является критически важным аспектом для повышения доверия граждан к избирательной системе. Проверка готовности избирательных участков — это лишь один из шагов на пути к успешному и легитимному проведению выборов», — говорят в облизбиркоме.

Добавим, комиссионный прием помещений для голосования проходит сегодня по всей Челябинской области. В проверках задействованы представители правоохранительных органов, МЧС России и органы местного самоуправления.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области состоятся 7—8 сентября 2024 года. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России — достаточно ввести в строку поиска адрес своего проживания, и система автоматически покажет номер соответствующей участковой комиссии, ее адрес и телефон; на сайте Челябинской областной избирательной комиссии, а также в личном кабинете на портале «Госуслуги».