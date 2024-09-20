Готовность к зиме и газификация: о чем говорили Алексей Текслер и Александр Новак

Челябинская область на 99 процентов готова к отопительному периоду

Готовность Челябинской области к отопительному периоду и результаты газификации обсудили на рабочей встрече губернатор Челябинской области Алексей Текслер и зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

«Регион активно включился в реализацию национальных целей развития, которые ставит президент. Налажено конструктивное взаимодействие с правительством, что позволяет эффективно решать как федеральные, так и региональные задачи», — сказал Александр Новак.

Губернатор обозначил готовность региона к отопительному сезону в 99%. В регионе за последний год вдвое больше средств выделено для подготовки к зиме. Сейчас первостепенная задача — чтобы все муниципалитеты сдали паспорта готовности.

Уровень газификации Челябинской области составляет 79%. Это выше показателя по стране, отметил Алексей Текслер, когда речь зашла о газификации и догазификации. Региональный бюджет выделяет свыше миллиарда рублей на подведение газовых сетей к населенным пунктам.

«За прошлый год построили 834,5 километра газовых труб, из них около 400 километров в рамках догазификации. Всего с начала реализации мероприятий по догазификации заключено свыше 54,5 тысячи договоров, подключили к газу около 22 тысяч домовладений, обеспечили техническую возможность для подключения к газу более 60 тысяч домовладений», — заявил губернатор.

Александр Новак положительно оценил результаты работы в регионе, в том числе реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики — реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В Челябинской области не осталось станций, работающих на угле. Это положительно скажется на экологии региона.