Готовим запеканку из кабачков и сыра

Вкусное и низкокалорийное блюдо порадует всю семью

Многие садоводы в августе раздают кабачки родственникам и знакомым, не догадываясь, какое количество блюд можно приготовить из этого полезного и низкокалорийного овоща.

Делимся с вами простым рецептом запеканки, которой можно удивить домочадцев на завтрак или ужин.

Вам понадобится: кабачки — 500 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 150 г, мука — 120 г, яйца — 5 шт., молоко — 100 мл, соль и черный молотый перец — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Кабачок моем, очищаем от кожуры, вынимаем сердцевину и натираем овощ на крупкой терке. Лук нарезаем тоненькими полукольцами. Сыр натираем на крупной терке. В глубокой миске взбиваем яйца и молоко, солим, перчим, постепенно вводим муку и размешиваем до однородности, добавляем сыр, кабачки и лук. Тщательно вымешиваем.

Форму смазываем растительным маслом и вливаем смесь. Ставим в разогретую духовку и запекаем при 180 °C 30–40 минут до образования румяной корочки. Приятного аппетита!