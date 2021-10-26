Готовим пять блюд из солнечной тыквы

Яркий осенний овощ не только вкусный, но и полезный: он повышает иммунитет и снижает давление

Сегодня, 26 октября, отмечается День тыквы. Этот яркий овощ не только придает особенный вкус и аромат большинству блюд, но и богат витаминами и микроэлементами, и благотворно влияет на организм человека. ИА «Первое областное» подготовило подборку интересных блюд с тыквой, которые украсят ваш осенний стол. Но сначала расскажем о пользе этого удивительного овоща.

Тыква — растение неприхотливое: его плоды растут практически во всех российских регионах, поэтому каждая хозяйка может с легкостью найти тыкву в любом магазине, супермаркете или даже вырастить самостоятельно. Закупиться ей можно впрок: при правильном хранении этот продукт может пролежать всю зиму, главное — поместить его в сухое и прохладное помещение и в цельном виде.

Тыква — это кладезь витаминов и микроэлементов. Один спелый плод содержит альфа- и бета-каротин, витамины А, Е, С, К, почти все витамины группы В, магний, кальций, фосфор, цинк, железо и многое другое. Благодаря такому богатому составу тыква помогает очищать организм от токсинов и шлаков, нормализует водно-солевой баланс, снижает артериальное давление, повышает иммунитет, улучшает пищеварение и укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов.

Врачи особенно рекомендуют включать в рацион тыкву людям, страдающим сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией, простудными заболеваниями, а также в период менопаузы у женщин.

Выбрать хорошую, спелую тыкву несложно: качественный и зрелый продукт выглядит красиво и вкусно пахнет. При надавливании на кожуру не должно оставаться вмятин. Хвостик у спелого овоща немного подохший, а если ее потрясти, но не должно быть слышно какого-либо всплеска или шуршания. На поверхности тыквы также не должно быть трещин и вмятин.

А теперь переходим к самому интересному — рецептам. Мы подготовили пять разных блюд и напитков, которые точно порадуют вашу семью.

Суп-пюре из тыквы с беконом и орехами

На три порции нам понадобится:

тыква — 300 г

морковь крупная — 1 шт

сливки 15% — 200 мл

бекон — 100 г

грецкие орехи — 80 г

сливочное масло — 1 ст. ложка

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

кориандр молотый — по вкусу

паприка — по вкусу

Морковь и тыкву очищаем и нарезаем кубиками, нарезаем бекон, рубим ножом орехи. Затем берем сотейник и обжариваем в нем морковь на сливочном масле. Добавляем тыкву, обжариваем пять минут, приправляем солью и специями и заливаем овощи водой так, что они были полностью покрыты. Ставим варить, доводим до кипения, уменьшаем огонь и еще варим около 15 минут. Затем снимаем полученный суп с огня и измельчаем с помощью блендера. В образовавшуюся массу добавляем сливки и снова ставим на огонь. Доводим до кипения, но не кипятим. Далее обжариваем бекон, добавляем в него орехи и еще жарим в течение 5 минут. Разливаем готовый суп по тарелкам и добавляем по 1-2 столовой ложки обжаренного бекона с орехами. Готово!





Тыквенно-творожный пирог с яблоком

Ингредиенты:

слоеное тесто — 200 г

тыква — 200 г

сахар — 2 ст. ложки

творог — 200 г

куриные яйца — 2 шт

яблоко — 1 шт

Нарезаем тыкву кубиками и отвариваем в воде. Измельчаем толкушкой или в блендере, добавляем сахар, творог и яйца. Взбиваем миксером и в полученную массу добавляем тертое на крупной терке яблоко без кожуры. Раскатываем тесто, выкладываем его в форму и выливаем начинку. По желанию можно украсить пирог. Ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Готово!





Тыквенно-картофельная запеканка с капустой

Нам понадобится:

тыква — 600 г

картофель — 600 г

капуста белокончанная — 150 г

лук репчатый — 1 шт

крупа манная — 55 г

масло растительное — 4-5 ст. ложек

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Картофель и тыкву моем, очищаем, нарезаем кубиками и отвариваем. Лук нарезаем полукольцами, капусту шинкуем мелко, затем обжариваем их на разогретом масле до румяности, солим и перчим по вкусу. Готовые картофель и тыкву разминаем в пюре, добавляем две столовые ложки растительного масла, соединяем с манной крупой и перемешиваем. Форму для выпекания смазываем маслом, посыпаем манной крупой и выкладываем половину образовавшейся массы. Выравниваем и выкладываем капусту с луком. На нее — оставшееся пюре. Снова разравниваем, смазываем маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Подавать горячей или холодной. Готово!





Яблочно-тыквенный джем с апельсином и корицей

Ингредиенты:

тыква — 500 г

яблоки — 6 шт

апельсин — 1 шт

сахар — 500 г

вода — 150 мл

желирующее вещество на основе пектина — 10 г

корица — 1 палочка

гвоздика — 3 бутона

Нарезаем тыкву небольшими кусочками и варим в 150 мл воды около 10 минут. Яблоки очищаем от кожуры, вырезаем семенную коробку и нарезаем кусочками. Апельсин разрезаем пополам и выжимаем сок. Выкладываем тыкву в посуду для варки, туда же добавляем яблоки и сок апельсина, тушим около 4 минут. Остужаем получившуюся массу и взбиваем миксером. К полученному пюре добавляем сахар, корицу и гвоздику, нагреваем на плите, перемешиваем и доводим до кипения. Затем, помешивая, варим до загустения около 5 минут. Добавляем желирующее вещество и снова варим 3 минуты, помешивая. Убираем из получившегося джема палочку корицы и гвоздику, остужаем. Джем готов!





Тыквенный латте



На две порции нам понадобится:

молоко — 300 мл

тыквенное пюре — 2 ст. ложки

коричневый сахар — 2 ст. ложки

ванильный сахар — 10 г

крепкий кофе или эспрессо — 40 мл

взбитые сливки

специи

Варим крепкий кофе в турке или кофемашине. Добавляем в молоко сахар, тыквенное пюре, ванильный сахар, столовую ложку корицы, 2 чайных ложки имбиря, 1/2 чайной ложки мускатного ореха, столько же гвоздики и душистого перца и доводим до кипения. Налить в стаканы сначала кофе, а затем молоко с пряностями. Украсить взбитыми сливками и специями по вкусу. Готово!