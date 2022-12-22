Готовим печеную утку с апельсинами

Блюдо может стать украшением новогоднего стола

Если вы еще не определились с главным блюдом на вашем праздничном столе, предлагаем обратить внимание на утку. Эта птица подходит для любителей сладковатого вкуса, она хорошо сочетается с апельсинами, яблоками, черносливом.

Ингредиенты: утка — 1 шт. (2 кг), апельсины — 5 шт. (один для украшения), корица — 1 палочка, чеснок — 4–5 зубчиков, соль — 2 ст. л., перец черный молотый — 1 ст. л., зелень петрушки (для украшения) — 1 пучок, гранат (для украшения) — 1 шт.

Приготовление: поместите в миску соль, перец, выдавите чеснок, добавьте цедру одного апельсина, смешайте. Промойте утку и обсушите, сделайте на коже небольшие проколы ножом, а после натрите птицу (с внутренней стороны тоже) специями. Заверните утку в пакет и отправьте на ночь в холодильник мариноваться.

На следующий день достаньте и нафаршируйте двумя очищенными и нарезанными дольками или кусочками апельсинами и не забудьте про палочку корицы. Скрепите утку при помощи зубочисток и положите в форму. Влейте в форму сок одного апельсина и воду в пропорции 1:1. Хорошо закройте форму фольгой и отправьте в духовку, запекайте при температуре 180°C на 40 минут.

После достаньте форму, снимите фольгу и наденьте ее только на ножки утки, смажьте птицу выделившимся соком и верните в духовку. Запекайте при 200–220°C полтора часа, поливая утку образовавшимся соком каждые 15 минут. Готовое блюдо украсьте кружочками апельсина, свежей зеленью и гранатовыми зернышками. Приятного аппетита!