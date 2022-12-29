Готовим новогоднее полено с мандаринами

Десерт не требует выпечки

Хотите удивить гостей вкусным, красивым и оригинальным десертом в праздники? Тогда приготовьте новогоднее (оно же рождественское) полено с мандаринами, пряный запах которого сразу окутает вас атмосферой зимних чудес.

Вам понадобится: 400 г печенья, 3 банана, 200 г творога, 2 ст. л. сахарной пудры, по щепотке ванили и корицы, 50 г арахиса, 6 мандаринов.

Приготовление. Печенье нужно поломать, а после измельчить в крошку скалкой или блендером. Добавить кусочки бананов, корицу и смешать до однородности, всыпать дробленый арахис. Получившуюся массу раскатать на пергаменте или пищевой пленке в пласт квадратной формы. Творог соединить с ванилью и сахарной пудрой, а затем распределить начинку по основе, оставляя края свободными. Очищенные мандарины выложить на заготовку целиком и свернуть плотным рулетом. Отправить полено на 3 часа в холодильник, а потом можно радовать гостей. Приятного аппетита!