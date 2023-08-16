Готовим малиновое варенье: топ‑5 интересных рецептов

Подобрали варианты для сладкоежек и тех, кто следит за своим здоровьем

Ежегодно 16 августа в России отмечают День малинового варенья. Именно эту дату создатели праздника выбрали неслучайно — в давние времена в середине августа отмечали Малинник, который был связан с созреванием ягод и их сбором. Но, даже наевшись малины вдоволь, наши предки не желали лишать себя удовольствия полакомиться сладкой летней ягодой и зимой, поэтому варили малиновое варенье. ИА «Первое областное» собрало пять интересных рецептов этого популярного лакомства.

Малиновое варенье без сахара

Пользы от него будет еще больше, чем от классического варенья.

Готовим: берем ягоды, аккуратно их перебираем, промываем, просушиваем, раскладываем по стерилизованным банкам и накрываем их крышками. Затем ставим банки в большую емкость с водой (лучше всего на полотенце), емкость помещаем на плиту и доводим воду до кипения. В кипящей воде банки с ягодами должны простоять 10 минут. Затем вытаскиваем банки и закатываем их.

Малиновое варенье с медом

На 1 килограмм малины понадобится килограмм меда.

Готовим: немного подготовленной малины выкладываем в стерилизованную банку, затем заливаем медом и уплотняем. Затем чередуем слоями малину и мед и уплотняем каждый слой. Когда банка будет заполнена доверху, закатываем заготовку.

Малиново-банановое варенье

На 1 килограмм малины понадобится 1 килограмм сахара, 0,5 килограмма бананов и 0,5 стакана воды.

Готовим: очищаем бананы от кожуры и нарезаем плоды кружочками. Добавляем их к подготовленной малине, засыпаем сахаром, наливаем воду и ставим на плиту. Доводим варенье до кипения, даем полностью остыть и кипятим снова. После этого снимаем пенку, тщательно перемешиваем и раскладываем по банкам.

Малиново-апельсиновое варенье

На 1 килограмм малины понадобится 1 апельсин, 0,5 килограмма сахара и 30 миллилитров бальзамического уксуса.

Готовим: засыпаем подготовленную малину сахаром и оставляем на полчаса. Затем ставим на плиту, доводим до кипения и варим на протяжении семи минут. После этого добавляем в варенье дольки апельсина, цедру и уксус, варим еще пять минут. Готовое варенье остужаем и разливаем по банкам.

Малиново-тыквенное варенье

На 1 килограмм малины потребуется 1 килограмм тыквы, 2 килограмма сахара и 0,5 стакана воды.

Готовим: выкладываем подготовленную малину в кастрюлю, заливаем водой, накрываем крышкой и варим на протяжении пяти минут. Затем перетираем получившееся варенье через дуршлаг, добавляем в сироп килограмм сахара и варим еще 10 минут. В это время натираем тыкву на крупной терке, смешиваем ее с оставшимся сахаром и ставим варить, доводя до кипения. Полученную массу оставляем настаиваться на ночь, а утром смешиваем ее с малиновыми сиропом, кипятим 10 минут и закатываем.