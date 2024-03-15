Готовим блины с грузинским акцентом

Необычными рецептами поделился шеф-повар из страны картвелов

Масленичная неделя в самом разгаре. Многие уже наверняка отведали и классические блины, и блины с самыми разными начинками. В других странах, кстати, тоже любят блины и охотно готовят их с непривычными русским начинками. Парой интересных рецептов с нашими коллегами из издания «Тюменская область сегодня» поделился бренд-шеф Акаки Базандарашвили.

Сами блины шеф готовит из традиционных ингредиентов: яиц, пшеничной муки, молока, сахара, соды и сливочного масла. Для вкусового акцента добавляет лимонный сок. Тесто он взбивает только с помощью венчика, а выпекает блины на сливочном масле.

В качестве десерта Акаки Базандарашвили готовит блины с начинкой из виноградного варенья, политые горячим шоколадом и украшенные сахарной пудрой и листьями мяты.

А если хочется чего-то сытного, но необычного, то шеф предлагает попробовать блины с начинкой из говяжьего языка. Язык нужно отварить, пропустить через мясорубку, добавить специи по вкусу и обжаренный лук.