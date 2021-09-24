«Госуслуги» начнут выдавать разрешение на ввоз лекарств для тяжелобольных пациентов

Челябинцы полагают, что это поможет сократить срок доставки препаратов в Россию

Правительство России утвердило правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий и лекарственных препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями из-за границы. Начиная с марта 2022 года медицинские организации и благотворительные фонды России смогут подавать соответствующее заявление на портале госуслуг, сообщает Минздрав РФ.

«Хочется надеяться, что это решение повлияет на минимизацию сроков выдачи незарегистрированных препаратов непосредственно с момента заказа до выдачи пациенту. К сожалению, сейчас на доставку незарегистрированных препаратов по жизненно важным показаниям может уйти более года. Поэтому изменения эти, конечно, позитивные, если скажутся еще и на сокращении сроков», — пояснила ИА «Первое областное» директор челябинского благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Ранее такие изделия ввозились в Россию в индивидуальном порядке после согласования с Росздравнадзором, однако четкого регламента не было.

Уже с 1 марта разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней, что поможет сократить срок ожидания медизделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями.