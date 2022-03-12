Государство установило контроль над выбросами парниковых газов предприятиями

Соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин

Правительство РФ утвердило постановление о государственном управлении в области ограничения выбросов парниковых газов, сообщает официальный сайт Правительства РФ. Сегодня документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В России продолжается работа над созданием сбалансированной системы углеродного регулирования, что будет способствовать формированию благоприятных условий для устойчивого развития экономики», — говорится в документе.

Федеральные органы власти наделены полномочиями в области ограничения выбросов парниковых газов, в том числе прогнозирования объемов таких выбросов.

Заниматься этой работой в пределах своих компетенций будут девять федеральных ведомств. Это Минприроды, Минтранс, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Росгидромет и Рослесхоз.

Постановление необходимо для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Президентом в июле 2021 года. Этот закон предусматривает введение обязательной отчетности для крупных промышленных предприятий и создание специальной информационной системы, куда эти сведения будут заноситься.

Помимо контроля за выбросами, предлагаются механизмы поощрения инвестиций в климатические проекты.