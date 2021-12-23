Государство поможет создать инфраструктуру в поселках для многодетных

Деньги на это найдут в бюджете страны

Многодетные семьи, которым выделили участки земли в совершенно новых поселках, получат помощь от государства. На большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заметил, что для создания инфраструктуры таких населенных пунктов в будущем будут направлять федеральные деньги.

«Мы выделяем огромные деньги на развитие инфраструктуры, и нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я обязательно поставлю такую задачу перед правительством РФ и перед регионами», — заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, планы развития инфраструктуры страны расписаны по годам, но деньги нужно не просто осваивать. Нужно решать задачи комплексного развития территорий, в том числе поддерживать многодетные семьи.

Кстати, с 2022 года в Челябинской области будет расширен статус многодетных семей. Многодетными будут считаться даже те семьи с детьми до 23 лет, если те продолжают учиться очно. Порядка 1500 семей смогут сохранить статус.