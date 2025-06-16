Гости Сабантуя в Магнитогорске вышьют тюбетейку диаметром около четырех метров

После праздника ее обещают передать в музей

На городском Сабантуе в Магнитогорске вышьют огромную тюбетейку диаметром около трех-четырех метров. Принять участие в этой акции сможет любой участник праздника. Об этом в понедельник, 16 июня, рассказали в администрации города.

«В вышивке тюбетейки смогут принять участие почетные гости и все желающие. Акция станет фишкой праздника в этом году. Надеюсь, за день мы тюбетейку украсим, а потом разместим ее в краеведческом музее», — заявил генеральный директор ООО «Центральная городская ярмарка» Сергей Курносов.

Городской Сабантуй пройдет в Магнитогорске 28 июня у Вечного огня за Центральной городской ярмаркой. Праздник начнется в 11:00.

Заявлена большая культурная программа, спортивные активности и национальные игры.