Гости «Большой студии» на ОТВ обсудят, нужен ли в Челябинске памятник Петру Сумину

В среду, 23 июня, выскажут свое мнение о бывшем губернаторе люди из его ближайшего окружения

Пётр Сумин — сложная политическая фигура и целая эпоха в истории Южного Урала. Накануне исполнилось 75 лет со дня рождения бывшего губернатора Челябинской области. Ведущий «Большой студии» Даниил Вычегжанин пригласил принять участие в программе тех, кто близко знал Петра Ивановича.

Чем запомнился Петр Сумин южноуральцам? Какие поступки Сумина-губернатора имели особое значение для области? Нужен ли памятник Петру Ивановичу в центре Челябинска? Ответы на эти вопросы — в программе «Большая студия» в среду, 23 июня, в 19:45.

Трансляция также будет доступна на сайте 1obl.tv и в официальной группе медиахолдинга «Первый областной» во «ВКонтакте». На страничке официальной группы вы сможете оставлять свои комментарии — нужно ли ставить Петру Сумину памятник и каким он был губернатором, на ваш взгляд. Наиболее интересные комментарии будут озвучены в прямом эфире.