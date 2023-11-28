Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до шести тысяч рублей

Рассказываем, какие еще документы обойдутся дороже и когда

С 1 июля 2024 года в России увеличится размер госпошлины за выдачу загранпаспорта и ряда других документов на 20%. Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации.

За оформление загранпаспорта нового поколения, то есть с электронным носителем информации, россиянам придется заплатить шесть тысяч рублей вместо нынешних пяти тысяч. Стоимость такого паспорта для детей до 14 лет увеличится до трех тысяч рублей с 2,5 тысячи.

Вырастет госпошлина и на ряд других документов. 420 рублей придется заплатить за проездной документ беженца или регистрацию иностранца по месту жительства (сейчас размер госпошлины составляет 350 рублей). С тысячи до 1,2 тысячи рублей увеличится госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда из нее. Госпошлина за визу для многократного пересечения госграницы вырастет до 1,92 тысячи рублей с 1600.

С 5 до 6 тысяч рублей вырастет размер госпошлины за оформление вида на жительство. На более чем 300 рублей увеличится размер госпошлины за разрешение на временное проживание. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников обойдется предпринимателям в 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Госпошлина за разрешение на работу иностранцу или лицу без гражданства вырастет до 4,2 тысячи рублей с 3,5 тысячи.