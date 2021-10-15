Госдума защитила государственные выплаты гражданам от автоматического списания

Законопроект, разработанный по поручению Владимира Путина, принят в первом чтении

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, запрещающий автоматическое списание в пользу кредиторов социальных выплат гражданам, сообщает пресс-служба российского парламента. Документ по поручению президента Владимира Путина был внесен на рассмотрение вице-спикером Думы Сергеем Неверовым.



«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, по данным пресс-службы ГД, сформулирован так, что банк после вступления закона в силу не сможет самостоятельно списывать со счетов граждан деньги, выделенные в рамках господдержки. По каждому случаю поступления таких средств на счет гражданина потребуется отдельное согласие заемщика, которое тот может и не дать. Даже если ранее, заключая договор, заемщик подтверждал согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение двух недель потребовать возврат социальных выплат.

Напомним, ранее в России были приняты законы, запрещающие списывать в счет погашения долга пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, социальные выплаты и пособия. Кроме того, функционирует закон о защите от списания за долги минимального гарантированного дохода гражданина.

Вячеслав Володин, комментируя законопроект, отметил, что новая норма касается не только разовых выплат, назначенных президентом или правительством РФ, но и других видов социальной помощи, например, введенных недавно новых пособий беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.