Госдума включила георгиевские ленты в список символов воинской славы России

За осквернение ленты виновным будет грозить крупный штраф или даже лишение свободы

20 декабря депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект о статусе георгиевской ленты. Лента признана символом воинской славы России, за ее публичное осквернение виновные будут привлекаться к административной или уголовной ответственности, сообщает пресс-служба российского парламента.



Как следует из материалов сайта ГД, законопроект о статусе георгиевской ленты был внесен на рассмотрение депутатов в апреле 2022 года сенатором Андреем Турчаком. Автор документа указывал в пояснительной записке, что лента давно стала символом героизма народов России, проявленного во время войн и других бедствий. В то же время в ряде государств — на Украине, в Грузии, Литве, Латвии — на законодательном уровне запрещено использование и демонстрация черно-оранжевого знака мужества. Турчак предложил защитить ленту от оскорблений, тем более что в регионах уже сложилась соответствующая судебная практика.

Административный штраф за осквернение символа может доходить до пяти миллионов рублей, уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы. Кроме того, закон регламентирует внешний вид символа — чередующиеся три черные и две оранжевые полосы равной ширины. Также уточняется, что лента может использоваться органами публичной власти во время торжественных мероприятий, направленных на увековечивание памяти российских воинов и патриотическое воспитание молодежи.