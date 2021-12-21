Госдума в первом чтении приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Мера будет применяться к рецидивистам

21 декабря на заседании Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о пожизненном заключении за повторное совершение насильственных действий сексуального характера по отношению к детям. Об этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале.



Пожизненным сроком будут наказывать ранее судимых за насильственные действия и за насилие в отношении двух и более детей.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — комментирует Вячеслав Володин.

Напомним, законопроект об ужесточении наказания для педофилов внесли в Госдуму в сентябре 2021 года. Помимо этого законопроекта, в нижней палате парламента сейчас работают над законом о постоянном контроле за преступниками, которые, отбыв заключение, вышли на свободу.