Госдума увеличила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Размер взыскания теперь составляет от 10 до 20 тысяч рублей

Гражданин, который не сообщает в установленный законом срок в военный комиссариат о своем переезде на новое место пребывания сроком более чем на три месяца, может быть оштрафован на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Такие поправки в КоАП Госдума одобрила во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Штрафы за нарушение составят от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас размер взыскания составляет от одной до пяти тысяч рублей. Изменения внесли в статьи 3.5 и 21.5 КоАП РФ. В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету, сообщает информагентство «Иркутск Сегодня» (сайт irk.ru).

В документе также излагаются результаты анализа, проведенного Минобороны РФ. Согласно исследованию, в 2023 году к административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде привлекли более 47 тысяч человек. Из них предупреждение получили около 18,3 тысячи человек, а штрафы — более 28,7 тысячи человек.

Законопроект внесла группа депутатов в феврале 2025 года. В первом чтении его рассмотрели в середине марта. После принятия в Госдуме законопроект поступит в Совет Федерации, а затем — на подписание к президенту.