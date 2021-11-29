Госдума РФ ужесточит наказание для нарушителей ПДД вплоть до конфискации авто

Спикер ГД Вячеслав Володин предложил таким образом наказывать водителей, «привлекающих к себе внимание»

В Госдуму РФ внесено предложение об ужесточении наказания для нарушителей правил дорожного движения. В скором времени за лихую езду можно будет лишиться автомобиля, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Предложение об ужесточении наказания уже поддержано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы говорим о тех, кто пытается собрать лайки, сосредоточить на себе внимание, нарушая правила дорожного движения, своей безумной ездой создает опасность для окружающих — не только тех, кто участвует в дорожном движении, но и тех, кто на тротуарах, тех, кто на остановках. Граждане едут на работу, по делам. И здесь сумасшедшие, по-другому не скажешь, пытаются таким образом привлекать к себе внимание. Заканчивается это все плохо, поэтому есть законодательные предложения, которые нам надо как можно быстрее реализовать в виде закона», — заявил Вячеслав Володин.

Запущенные в разработку законопроекты предусматривают административные штрафы за первое нарушение, повторное может в будущем повлечь за собой уголовную ответственность или конфискацию автомобиля. Однако в пресс-службе Госдумы пока не уточняют, какие именно нарушения будут чреваты потерей машины, а не отправкой ее на штрафстоянку.

Напомним, на сегодня лишиться личного автомобиля россияне могут, если машина является залоговым имуществом по кредиту, а заемщик не выполняет свои обязательства. То есть к ПДД современные условия конфискации авто отношения не имеют.