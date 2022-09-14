Госдума РФ приняла законопроект о золотом стандарте школьного образования

В школах России введут единые образовательные программы

В среду, 14 сентября, депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении законопроект о введении единого стандарта образования в школах, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Закон предполагает, что федеральные основные образовательные программы в России получат золотой стандарт качества знаний»,

— рассказывают в пресс-службе.

С 1 сентября 2023 года все российские школы должны перейти на единые базовые общеобразовательные программы. Их до 1 марта 2023 года утвердит Министерство просвещения РФ. Для начальной школы такие программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе — по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Со следующего года на разработку учебников и пособий будет формироваться госзаказ, а Минпросвещения станет утверждать авторский коллектив учебных пособий. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, новый порядок разработки учебников сделает их дешевле и сэкономит региональные бюджеты. Это станет возможно в том числе и за счет экономии авторских вознаграждений, так как исключительные права на учебники будут принадлежать РФ.